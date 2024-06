Das Staatstheater Meiningen bietet ein vielseitiges Programm in den vier Sparten Schauspiel, Musiktheater, Konzert und Puppentheater. Das Haus prägt die Kulturlandschaft in Südthüringen und weit darüber hinaus – so gilt beispielsweise die Meininger Hofkapelle als einer der traditionsreichsten Klangkörper in Europa. Auch der Opernchor ist über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Seit seiner Gründung hat der Chor weit über 500 Werke – Opern, Operetten, Musicals und Chorsymphonik – aufgeführt. Regelmäßig gastiert er mit "Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg" am Originalschauplatz, im Festsaal der Eisenacher Wartburg.