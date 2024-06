Das Theater- und Restaurantschiff "Theaterkahn Dresden" bietet Platz für 216 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der ehemalige Elbkahn "Marion" liegt fest vertäut am Ufer der Elbe, mitten im Zentrum an Dresdens ältester Brücke, der Augustusbrücke. Stammgast ist das "Dresdner Brettl", dessen Ensemble mit einer bunten Mischung aus Revue, musikalischem Kabarett und komödiantischem Theater seine Gäste unterhält. Aber auch Konzerte ausgesuchter Musikerinnen und Musiker machen den Besuch an Bord zu einem Erlebnis. Wer dann noch hungrig ist, hat im Restaurant beste Chancen, einen zauberhaften Blick auf Semperoper, Frauenkirche und Kathedrale zu werfen.