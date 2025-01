Das ist auch für die Musikszene der Stadt zu hoffen, denn wenn man in den letzten Monaten in den Konzertkalender der Stadt guckt, passierte für eine 250.000-Einwohner-Stadt in Sachen Pop und Rock eher wenig. Es gibt nur wenige Termine und Orte, wo Musikbegeisterte abends hingehen können. Vielleicht machen deswegen so viele junge Menschen hier selbst Musik? Dabei wird auch die Proberaumsituation zunehmend schwieriger, obwohl es in Chemnitz noch mehr Freiraum und Leerstand gibt als in Dresden und Leipzig. Die Nachfrage ist meist viel höher, als es Räume gibt. Aus diesem Grund wurde die ehemalige Karl-Liebknecht-Schule zum Musikkombinat mit Raum für Musik- und Kunstschaffende sowie Kreativwirtschaftlerinnen und -wirtschaftler umgestaltet. Allerdings sei auch hier mittlerweile jeder Raum mitunter mehrfach belegt, heißt es beim Bandbüro Chemnitz, einem gemeinnützigen Verein der lokalen Kultur- und Musikszene.