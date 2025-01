Chemnitz – Kulturhauptstadt Europas 2025: Aktuelle Nachrichten

Chemnitz hat es in der Bewerbung geschafft, sich nicht nur als Stadt mit großer Tradition und voller Umbrüche darzustellen, sondern auch als Stadt der Macher und des Aufbruchs. Zwar gilt die drittgrößte Metropole in Sachsen mit großer industrieller Vergangenheit noch nicht unbedingt als Hotspot, könnte es aber werden: "C the unseen" – "Kommt uns besuchen, schaut, wer wir sind", so in etwa lässt sich das schließlich gefundene Motto auch übersetzen.



Dass die Stadt mit ihrer Bewerbung erfolgreich gewesen ist, liegt Beobachtern zufolge auch daran, dass sie kein Elite-Projekt war. Die freie Kulturszene und Bürgerinnen und Bürger seien von Anfang an sehr konsequent und transparent in den Bewerbungsprozess einbezogen worden. Das habe Energie und Entschlossenheit in den Prozess gebracht, der von der Jury als authentisch und bodenständig wahrgenommen worden sei.