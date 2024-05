Den Wettiner Platz in Dresden ziert ein Kleinod zeitgenössischer Architektur: Es ist der 2008 eingeweihte Erweiterungsbau der Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber". Einen Schwerpunkt setzt die Hochschule auf die Studiengänge Orchester- und Opernmusik. Und das aus gutem Grund. Die Bindung zu den beiden großen Dresdner Orchestern, der Sächsischen Staatskapelle und der Dresdner Philharmonie, ist eng, der Praxisbezug in der Ausbildung der Studenten intensiv. Neben Opernklasse und Orchesterausbildung bestimmen die Fachrichtungen Neue Musik sowie Jazz/Rock/Pop das Profil der Hochschule. Letztere wurde 1962 eingerichtet und ist damit die älteste ihrer Art in Deutschland.