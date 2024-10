MDR KULTUR trifft Martina Hefter

40 min

"Hey guten Morgen, wie geht es dir?", heißt der neue Roman von Martina Hefter. Jetzt wurde sie mit dem Deutschen Buchpreis 2024 auf der Buchmesse in Frankfurt ausgezeichnet.

„Hey guten Morgen, wie geht es dir?“, so heißt der jüngst bei Klett-Cotta erschienene Roman von Martina Hefter. Erzählt wird von der Künstlerin, der Tänzerin Juno, die tagsüber ihrem schwerkranken Mann Jupiter über den Alltag hilft und nachts, wenn sie nicht schlafen kann, mit Love-Scammern im Internet chattet. Juno trifft auf Benu aus Nigeria.

Anfang August erhielt Martina Hefter außerdem den „Großen Preis des Deutschen Literaturfonds“, dotiert mit 50.000 Euro. „Mit ihrem leichtfüßigen Gestus, dem eindrucksvollen Alltagsparlando und ihrem komplexen Formbewußtsein hat die 1965 im Allgäu Geborene eine eigensinnige Sprache gefunden.“, so ein Auszug aus der Laudatio. Martina Hefter`s Texte bewegen sich zwischen Gedicht, Roman und szenischen Schreibformen. Viele davon setzt sie in Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern szenisch um. Gemeinsam mit dem Musiker und Performer Patrice Lipeb zeigte sie zuletzt „Flammen – Ein performativer Audiowalk durch den Leipziger Auwald“. Derzeit arbeiten sie an ihrer gemeinsamen multimedialen Performance „Soft War“, die zum Teil auf Motiven des Romans basiert, findet im November in der Residenz des Schauspiel Leipzig zur Premiere.

In Pfronten, im Allgäu wurde Martina Hefter 1965 geboren. Das Schreiben in Kurzform oder im Rhythmus von Songtexten begleitete sie bereits früh und eher beiläufig, nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Im München fand sie Zugang zum Zeitgenössischen Tanz, zog später nach Berlin und studierte dort Anfang der 90er Jahre an einer Fachschule Zeitgenössischen Tanz, wirkte in mehreren Produktionen in der „Tanzfabrik Berlin“ mit und unterrichtete. Mit 27 Jahren ging sie noch einmal für drei Jahre ins Allgäu zurück, um sich von dort aus am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig zu bewerben. Sie wurde angenommen und zog nach Leipzig. 2001 erschien der Roman „Junge Hunde“ im Alexander Fest-Verlag Berlin, 2005 und 2008 die Romane „Zurück auf Los“ und „Die Küsten der Berge“ im Wallstein-Verlag Göttingen. Ab 2010 veröffentlichte Martina Hefter vornehmlich im kookbooks-Verlag Berlin Gedichtbände, zuletzt 2021 „In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen“. Martina Hefter war im August zu Gast bei MDR KULTUR.

Moderation: Thomas Bille

Redaktion: Angelika Zapf