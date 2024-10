Mit gelben Namensschildern liefen am 15. Oktober die Programmbesucher durch die MDR KULTUR-Sendeetage in Halle. Vor ihrem eigenen Live-Auftritt im Programm des Radios konnten sie, zunächst begleitet von der Radiochefin Claudia Bleibaum, den Moderatoren bei der Arbeit zusehen, bekamen einen Einblick in die Technik und eine kleine Einführung in die Abläufe im Tagesgeschäft eines Radiosenders, in dem es neben dem Live-Programm auch aufgezeichnete Interviews gibt oder auch Beiträge produziert werden.

In mehreren Runden erfuhren die Besucher mehr über die Programmgestaltung, beispielsweise, wie Trailer (also die kleinen, liebevoll produzierten Hinweise auf eigene Inhalte kurz vor den Nachrichten) produziert werden. Dafür drängten sich alle in einem kleinen Büro des Tonmeisters Gundolf Weber. Dieser erklärte, wie Trailer produziert werden und räumte mit dem Vorurteil auf, seine Redaktion müsse sich Vorgaben beugen. Noch nie, so Weber, habe er einen Anruf aus der Politik erhalten. Doch die Zeit dränge und so gerieten die Programmbesucher schon schnell in Verzug.