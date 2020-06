Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeichnen sich durch eine reiche Kulturlandschaft aus. Leuchttürme wie Wartburg oder Semperoper gehören dazu, international renommierte Festivals wie die Händelfestspiele in Halle oder das Rudolstadt-Festival, aber auch Theater, Museen und Musikhochschulen. Neben traditionsreichen Ensembles und Häusern haben sich in den letzten Jahren auch zahlreiche neue Festivals etabliert, der Hörspielsommer in Leipzig zum Beispiel oder der Yiddish Summer in Weimar.

Öffentlichkeit für Kultur in Mitteldeutschland

Diese Vielfalt der mitteldeutschen Kulturlandschaft spiegelt sich auch in dem Netzwerk wider, welches das MDR-Kulturradio seit mehreren Jahren über seine Kulturpartnerschaften pflegt. Die Hörer erfahren auf diese Weise nicht allein von Höhepunkten direkt vor ihrer Haustür, sondern im gesamten Sendegebiet. MDR KULTUR begleitet das kulturelle Leben in der Region kontinuierlich durch seine unabhängige journalistische Berichterstattung, informiert über aktuelle Veranstaltungen und schafft auch durch die Zusammenarbeit mit den Kulturpartnern Öffentlichkeit für Musik und Theater, Literatur und bildende Kunst in Mitteldeutschland.

Vertiefte Kooperation zugunsten der Hörer

Kulturarena Jena - sieben Wochen Kultur unter freiem Himmel Bildrechte: dpa Diese Kulturpartnerschaften ermöglichen eine vertiefte Kooperation mit ausgewählten Festivals, Theatern, Museen und Bildungseinrichtungen, von der die Radiomacher, die Kulturpartner und die Hörer gleichermaßen profitieren. Aus den Häusern werden Konzerte, Podiumsdiskussionen und andere Veranstaltungen im Radio und per Livestream im Internet übertragen. Im Online-Angebot von MDR KULTUR finden die Nutzer regelmäßig Vorschauen und Hintergrundberichte sowie Angebote zum Hören und Herunterladen.

Vielfalt und Ausgewogenheit im Netzwerk