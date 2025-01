"Tanz Palucca" begeistert in ganz Europa

Palucca wird eine der ersten Schülerinnen Wigmans. Bis 1924 tanzt sie in deren Gruppe. Lernt, sammelt Erfahrung. Eignet sich sukzessive die für sie bald typische tänzerische Körpersprache an. Und gibt sich ihren Künstlernamen, der zum Markenzeichen wird. Schlicht "Tanz Palucca" nennt sie den ersten einer langen Reihe von Solo-Abenden, mit denen sie ab 1924 in Deutschland und Europa das Publikum begeistert. Sprunggewaltig, fast schon akrobatisch, oft überraschend abrupt in den Bewegungsabfolgen, ironisch, improvisierend, Impulsen folgend. Immer barfüßig, federnd und doch kraftvoll – Palucca beherrscht den Raum. Die (männliche) Fachkritik ist hin und weg: "Ein herrliches junges Raubtier!"

Hübsch geschwärmt – doch geflissentlich übersehend, was das "Raubtier" eigentlich zeigt: nämlich ein Höchstmaß an Körperintelligenz in Bewegung. Tanzender Kopf, denkende Beine! Bildrechte: IMAGO / piemags

Zwischen künstlerischer Souveränität und kulturpolitischer Gängelung

Der Vervollkommnung der Ausdrucksmittel folgen pädagogische Intentionen nach. 1925 gründet Palucca ihre eigene Tanzschule. Gelehrt wird moderner Ausdruckstanz, wobei dezidiert Aspekte wie Tanzgeschichte, Improvisation, Anatomie oder Rhythmuserziehung einbezogen sind. Die Schule gewinnt schnell als maßgebliche Instanz internationale Bedeutung.



Dieser konnten letztlich auch die Verwerfungen der Folgejahrzehnte nichts anhaben: Ist die NS-Zeit für die als "Halbjüdin" stigmatisierte Palucca in vielfacher Hinsicht ein Tanz auf gefährlich dünnem Eis (1939 wird die Schule als "artfremd" geschlossen), folgt in den DDR-Dekaden ein kräftezehrendes ideologisches Gerangel. Wie alle sozialistischen Staaten kaprizierte sich auch die DDR den sowjetischen Vorgaben folgend dogmatisch auf die "Pflege des Kulturerbes" – und das heißt hier, Ironie der Geschichte, auf das klassische Ballett. Bildrechte: imago/Ulrich Hässler

Die daraus entstehende Diskrepanz zwischen künstlerischer Souveränität und kulturpolitischer Gängelung zementierte sich mit der Verstaatlichung der Schule 1949. Palucca vollführt fortan einen Tanz mit der Macht, mal in Opposition zu, oft in opportunen Ausfallschritten mit dieser. Drohungen in den Westen abzuwandern, äußert sie zwar als Druckmittel, macht sie aber nie wahr.

Möglich, dass die sozialistischen Kulturfunktionäre in all ihrer geistigen Beschränktheit über genug Instinkt verfügten, um zu begreifen, dass eine wie die Palucca trotz aller Konflikte, ihrer Schule niemals den Rücken kehren würde. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass Paluccas großer Wunsch, der Schule den Hochschulstatus zuzusprechen, erst wenige Monate nach ihrem Tod in Erfüllung ging. Gret Palucca starb am 22. März 1993 im Alter von 91 Jahren in Dresden. Bildrechte: picture-alliance / dpa | ADN Zentralbild