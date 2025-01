Studierende aus 30 Nationen in Dresden

Jung sind die, die an der Palucca für diese Zukunft fit gemacht werden. Jung und international. Die Hochschule verweist auf Studierende aus 30 Nationen. Und auf einen Bachelor-Altersdurchschnitt der bei 19 bis 20 Jahren liegt. Doch sind da auch noch die Oberschüler. Die Kids, die Tanznovizen, die vor allen an diesem 8. Januar das Schulhaus bevölkern in Erwartung des bevorstehenden Festes mit Tanzdarbietungen und großem anschließenden Picknick-Buffet.

Und sieht man diese Gerade-noch-Kinder und Teenager, stellt sich einem durchaus die Frage, wie die mit den fraglos hohen Anforderungen klarkommen, die an einer solchen Schule allein schon ob der Tatsache herrschen, dass pro Woche zwölf Stunden Tanzunterricht auf dem Programm stehen. Neben dem regulären Unterricht, versteht sich. "Das muss man sich klar machen, das ist wirklich fordernd", räumt Leo Ziems unumwunden ein: "Das ist wie Leistungssport, das steht dem in nichts nach." "Für die Jüngeren", setzt Christl hinzu, "ist das schon ein Prozess, die Antwort auf die Frage zu suchen und zu finden: Ist das wirklich was für mich? Will und kann ich das?" Bildrechte: Leo Ziems

Doch meint das mitnichten nur Aspekte der Kondition. Fragt dieses "Ist das was für mich?" doch auch nach dem künstlerischen Potenzial; nach der innewohnenden kreativen Sensibilität, die es ermöglicht, den eigenen Körper als Ausdrucksmittel zu begreifen und nutzbar zu machen. Rektorin Christl spricht von der "körperlichen Vorstellungskraft, der Gabe zur Improvisation" und insistiert darauf, dass bei allen notwendig tanztechnisch hohen Ansprüchen, die die Ausbildung an der Palucca Schule einfordere, "die Bewahrung des Individuellen" nie aus dem Blick geraten darf. Spontanität und Impuls kreativ nutzbar zu machen, heiße "frei mit eigenen Ideen im unmittelbaren Moment umzugehen." Ein Anliegen ganz in der Tradition Gret Paluccas.

Palucca-Familie: Zusammenhalt über die Studienzeit hinaus

Doch gibt es da offenbar noch etwas anderes; etwas, das jenseits tanzpädagogischer Konzeptionen an dieser Schule wirkt. Etwas eher Atmosphärisches, das für den Außenstehenden nur vage spürbar ist. Etwas, was Ziems dann prompt als "Palucca-Familie" bezeichnet. Es ist eine Form des inneren Zusammenhalts oder einer Verbundenheit, die oftmals weit über die Studienzeit hinausreiche. Es falle schon auf: Wer einmal hier ist und sich die "Ist das was für mich?"-Frage mit Ja beantwortet habe, der, so Ziems, bleibe gern. Bildrechte: Leo Ziems

Und kommt gegebenenfalls wieder. Wie auch der Werdegang Katharina Christls zeigt. Nach ihrem Studium war sie international als Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin erfolgreich, arbeitete mit Größen wie Lucinda Childs, Emanuel Gat oder Frédéric Flammand und kehrte gleichwohl 2015 nach Dresden an die Palucca zurück, wo sie – bis zu ihrer Berufung als Rektorin – den Masterstudiengang Choreografie leitete. "An dem Familien-Gedanken ist etwas dran", pflichtet Christl nach einem Moment des Überlegens bei. Und fügt hinzu:

Wobei aber klar sein muss, dass Familie auch Konflikte einschließt. Das ist unvermeidlich und wichtig. Denn ob Familie oder Tanz – beides ist immer auch Arbeit, vor allem Arbeit an sich selbst. Für uns als Schule heißt das, immer zu fragen: Wie kann man hier die Dinge weiterentwickeln, verbessern? Katharina Christl, Rektorin

Der tänzerische Ausdruck der eigenen Individualität im Fokus

Die Rektorin selbst sieht in der undogmatischen Betrachtung und Handhabung verschiedener Tanztechniken und Formen eine gute und verlässliche Basis für Innovationen. Man dürfe sich nicht einengen lassen, nicht zu sehr auf nur eine Sache fixieren. "Was wir als Lehrende tun müssen, ist den Schülern und Studierenden immer wieder Wege, neue Möglichkeiten zu eröffnen. Ihnen diese Möglichkeiten für etwas Eigenes, qualitativ Hochwertiges an die Hand zu geben und ihnen so zu dem zu verhelfen, was als tänzerischer Ausdruck ihrer jeweiligen Individualität gemäß ist, darum geht es. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage: Darin sind wir ziemlich einzigartig", so Christl.

Bildrechte: Ida Zenna

Etwas über eine Stunde geht das Showprogramm zum Start ins Jubiläumsjahr. Exklusiv für die Lehrerschaft und Förderer. Mit klassenübergreifendem, improvisiertem Tanz. Von den Schülern für die Schüler. Und selbstverständlich tanzen irgendwann auch Christl und die zwei Professorinnen mit, unter deren Ägide der Improvisationsreigen entstand. Dass Buffet im Anschluss dann ist tatsächlich üppig. Tänzerische Askese? Fehlanzeige. Nicht heute. Das Essen beigesteuert haben übrigens die Schülerinnen und Schüler, respektive deren Eltern, auch wenn die dieses Mal nichts davon haben. Ist halt auch so ein Familiending. Und ein guter Start ins Jubiläumsjahr sowieso.