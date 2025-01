Bildrechte: Rolf K. Wegst

Oper, Schauspiel, Tanz Theater im Februar 2025: Diese Tipps warten auf Sie

22. Januar 2025, 04:00 Uhr

Sie möchten ins Theater, aber die Auswahl fällt schwer? Lassen Sie sich inspirieren! Hier finden Sie Tipps für fesselnde Inszenierungen, die im Februar in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen begeistern. In Leipzig und Dessau gibt es witziges Figurentheater. In Jena, Magdeburg und Halberstadt erwartet Sie ein Blick in die Zukunft. In Chemnitz und Dresden stehen Fernseh-Stars auf der Bühne. Und es gibt noch mehr! Entdecken Sie unsere Tipps für unvergessliche Theatererlebnisse: sortiert nach Regionen mit Terminen und Serviceinfos.