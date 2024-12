Bildrechte: Joachim Dette

Oper, Schauspiel, Tanz Theater-Highlights im Januar 2025: Die besten Stücke

23. Dezember 2024, 12:02 Uhr

Sie wollen mal wieder ins Theater, aber die Auswahl ist zu groß? Falls Sie noch unentschlossen sein sollten, welches Stück zu Ihren Vorstellungen passt, finden Sie hier Tipps für spannende Inszenierungen, die sich im Januar in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders lohnen. In Dresden und Freiberg gibt es Opernklassiker. In Dessau und Bautzen werden lokale Geschichten erzählt. In Jena und Leipzig überraschen die Theater mit großartigen Bildern. Und in Halle und Bautzen gibt es spannendes Puppentheater. Unsere Tipps für tolle Erlebnisse: