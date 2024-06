Alle zwei Jahre wechselt nach MDR-Staatsvertrag der Vorsitz im Verwaltungsrat zwischen den Mitgliedern aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ende Juni 2024 geht der Vorsitz in diesem Aufsichtsgremium von Thüringen turnusgemäß auf Sachsen-Anhalt über.

Amtszeit beginnt am 28. Juni

Der MDR-Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am Montag, 3. Juni 2024, einstimmig Mirko Peglow zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Birgit Diezel zur Stellvertreterin gewählt. Beide treten die Ämter mit Wirkung zum 28. Juni 2024 an. Bis dahin bleiben Birgit Diezel Vorsitzende des Verwaltungsrates und Friedrich Vogelbusch ihr Stellvertreter.

Der promovierte Wirtschaftsingenieur Mirko Peglow ist geschäftsführender Gesellschafter der Pergande Group aus Weißandt-Gölzau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Honorarprofessor an der Universität Magdeburg. Die studierte Volkswirtin Birgit Diezel ist frühere Thüringer Finanzministerin und langjährige Thüringer Landtagspräsidentin.

"MDR braucht bedarfsgerechte Finanzierung"

Mirko Peglow: "Mein Dank gilt Birgit Diezel und ihrem Stellvertreter Friedrich Vogelbusch für die umsichtige Leitung des MDR-Verwaltungsrats in den vergangenen beiden Jahren. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Frau Diezel und den weiteren Mitgliedern des Aufsichtsgremiums. Der MDR steht nach dem planmäßigen Verbrauch seiner Rücklagen in den kommenden Jahren vor der Herausforderung, seinen Programm- und Telemedienauftrag auf der Grundlage eines konsolidierten Haushalts wahrzunehmen. Der MDR-Verwaltungsrat wird mit seiner vielfältigen Sachkunde und den ihm im MDR-Staatsvertrag zugewiesenen Aufgaben die Verantwortlichen in den weiteren Prozessen begleiten, unterstützen und kontrollieren.

Der MDR muss auch in Zukunft seiner publizistischen Aufgabe in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen in der dafür notwendigen Qualität und Reichweite nachkommen können. Um diese Aufgabe für das Gemeinwohl im erforderlichen Umfang erfüllen zu können, braucht der Mitteldeutsche Rundfunk eine bedarfsgerechte Finanzierung."

Der MDR-Staatsvertrag eröffnet die Möglichkeit, die turnusmäßige Reihenfolge bei der Stellvertretung zwischen den Ländern zu ändern und diese für die kommenden beiden Jahre von Sachsen-Anhalt auf Thüringen zu übertragen. Von dieser Möglichkeit machte der MDR-Verwaltungsrat heute einstimmig Gebrauch, indem er Birgit Diezel zur stellvertretenden Vorsitzenden wählte. Sie hat umfangreiche Erfahrungen und gewährleistet Kontinuität in der ARD-Gremienkonferenz, in der sie den Verwaltungsrat auch weiterhin vertreten wird.

Verwaltungsrat überwacht Geschäftsführung des Intendanten

Die Amtszeit des derzeitigen MDR-Verwaltungsrates begann mit der Konstituierung am 27. Juni 2022 und beträgt insgesamt sechs Jahre.

Insgesamt hat der MDR-Verwaltungsrat zehn Mitglieder, die ehrenamtlich arbeiten: Birgit Diezel, Chris Döhring, Prof. Dr. Jutta Emes, Gabriele Gromke, Andreas Kretschmar, Barbara Ludwig, Hon.-Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow, Petra Pollak, Daniela Suchantke und Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch.