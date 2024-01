Sachsen-Anhalt packt an – im Großen wie im Kleinen: ob in den tausenden Vereinen, im Job, in der Nachbarschaftshilfe, als Ehrenamtliche, als Hobbytüftler oder Erfinder. Und niemand spricht darüber? – Doch! Wir schenken Ihnen Sendezeit – um uns allen davon zu erzählen.

Bildrechte: MDR/Manuela Böhm

Montags bis freitags, den gesamten Februar über – jeden Nachmittag von 15 bis 16 Uhr – bestimmen Sie den Sound, bringen die Musik mit, erzählen, was ihnen wichtig ist, was sie glücklich macht, antreibt, wen oder was sie voranbringen – von Hobby über Leidenschaft bis zur Vereinsarbeit.



Und am Ende jeder Freistunde hoffen wir, dass Sie einen unvergesslichen Tag im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg verbracht haben.