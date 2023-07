Wer die beiden Blockbuster der vergangenen Woche noch nicht gesehen hat, kann das in der neuen Kinowoche nachholen. Dank "Barbie" sehen viele Kinos in Sachsen-Anhalt derzeit bunter aus als sonst. Denn viele Barbie-Fans werfen sich extra für den Film in knallpinke oder quietschbunte Outfits.