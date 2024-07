Besonders beliebte sind Verabschiedungen aus der Kategorie "Geografie". "Paris, Athen Auf Wiedersehen", "San Frantschüssco", "Warciao", "Ciaodi Arabien" oder "Tschaustralien" sind internationale Varianten. "Hauste Rheinland-Pfalz wir uns nicht wiedersehen", "Auf Mecklenburgische-Wiedersehnplatte" oder "Bis Greifsbald" sind Deutsche Varianten. Und was in Thüringen nach der Erfurter BuGa 2021 natürlich nicht fehlen darf, ist das "Bundesgarten-Tschau".

Tierisch lustig sind Sie mit den Varianten "See you later alligator - in a while crocodile", "Ciao du Pfau oder "Wir sehen uns am Nil, du altes Krokodil".