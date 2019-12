MDR FERNSEHEN | regional | 18.12.2019 | 19:00 Uhr Das MDR THÜRINGEN JOURNAL am Mittwoch Das MDR THÜRINGEN JOURNAL am Mittwoch

+++ Koalitionspoker: Ringen um Minderheitsregierung +++ Fahrplanfrust: Ärger um Schulbusse im Raum Gera +++ Musikfestival: Night of the Proms in Erfurt +++