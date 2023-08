Comeback nach zehnjähriger Pause Weltpremiere: ABBA-Star Agnetha Fältskog mit neuer Solo-Single

Agnetha Fältskog hat es spannend gemacht: Zunächst postete sie einen geheimnisvollen Teaser mit dem Schriftzug: "Where Do We Go From Here?". Jetzt ließ sie die Katze aus dem Sack. Am 31. August 2023 wird ihre neue Solo-Single mit diesem Titel in einer Weltpremiere beim britischen Radiosender BBC 2 laufen.