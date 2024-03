Bildrechte: Instagram/Alvaro Soler

Erstes Kind für Sänger und Ehefrau Melanie Kroll Alvaro Soler wird Papa: So süß verkündet er die Babynews!

04. März 2024, 16:13 Uhr

Per Instagram teilen Alvaro Soler und Melanie Kroll ihr Glück mit ihren Fans. In dem nicht ganz ernst gemeinten Video schlägt der Sänger eine Zeitung mit der Headline "Baby No One ist coming soon" auf. Beide sitzen dabei an einem Bistro-Tisch, hinter ihnen ganz romantisch das Meer.