Die Fans des Schlagerduos Amigos waren in großer Sorge um den 74-jährigen Karl-Heinz. Wegen einer Erkrankung des Sängers mussten zwei Auftritte des Duos abgesagt werden. Einer am Abend des 24. Juni in der großen Schlagershow "Wenn die Musi spielt". Als die Amigos dann, wie geplant, am 25. Juni auf der Bühne des ZDF-Fernsehgartens erschienen, ist vielen Fans ein Stein vom Herzen gefallen.