Wie Karl Heinz Ulrich in einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte, sei seine Frau in einer Klinik in Hessen im Kreis der Familie friedlich eingeschlafen. 2021 sei bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden. Nach monatelangen, anstrengenden Therapien sei die erschütternde Nachricht gekommen, dass der Krebs gestreut hatte. Im Sommer 2023 sei dann die Leber befallen gewesen.

Auf der Facebookseite postet Karl-Heinz seinen einzigen Trost: