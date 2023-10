15-Jährige bezaubert Millionen "Voila": Standing Ovations und Tränen für unheilbar kranke Emma

Hauptinhalt

"Voila" - "Seht her": Mit diesem Lied bezaubert ein 15-jähriges, schwerkrankes Mädchen mit ihrer außergewöhnlichen Stimme Millionen. Nach ihrem Auftritt in André Rieus Open-Air-Konzert 2023 in Maastricht, erhob sich das Publikum von den Plätzen.