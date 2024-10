In unseren Beziehungen sind wir oft so sprachlos. Menschen, die wir am meisten lieben, denen sagen wir am wenigsten, wie wichtig sie für uns sind.

Der Kompass, den sie besinge, bedeute, dass man seine eigene Mitte gefunden habe. Dass man in seiner Beziehung so sein könne, wie man ist. In der NDR-Talkshow sagte Andrea Berg weiter dazu: "Wir haben keine Zeit mehr, Spielchen zu spielen oder irgendetwas sein zu wollen, nur um Erwartungen zu erfüllen".Der Song ist eine Liebeserklärung, die ohne großes Feuerwerk auskommt, eine, in der das "zur Ruhe kommen" eine große Rolle spielt. Und damit spricht Andrea Berg ihrem Publikum wieder einmal aus dem Herzen. Im Talk erzählt sie, dass einige ihrer Fans ihr bereits berichtet hätten, dass sie ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten mit diesem Lied einen Heiratsantrag gemacht hätten.

In ihren Liedern erzählt Andrea Berg aus ihrem Leben, auch über traurige Zeiten. Ein sehr bekanntes Lied zum Thema Untreue ist zum Beispiel der Song "Du hast mich tausendmal belogen". Ihr, so Andrea Berg, sei es wichtig, auch über Leid zu singen. Wenn die Menschen verstünden, dass sie aus dem Schmerz heraus schreibe, dann wüssten sie, dass der Schmerz zum Leben dazu gehöre, sonst könne man das Glück nicht schätzen.



Ihr Glück hat die Sängerin nach einer früheren gescheiterten Ehe bei ihrem jetzigen Ehemann, dem Hotelier Ulrich Ferber, gefunden. Ihr Zuhause in Aspach, in dem sie gemeinsam mit ihrer Tochter, ihrer Mama, ihrem Ehemann und dessen Familie lebt, sei für sie eine heile Welt, in der sie auftanken könne, erzählt sie glücklich.