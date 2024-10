Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Andrea Berg ist eine der Größen am Schlagerhimmel. Am Freitag, 18. Oktober 2024, veröffentlicht sie ihr 18. Studioalbum, welches sie bei Florian Silbereisens Schlagerbooom am Folgetag präsentieren wird.



Das Album trägt den Titel "Andrea Berg". Es ist eher ungewöhnlich, erst nach über 32 Jahren als Sängerin ein selbst-titulierts Album zu veröffentlichen.



Im Podcast "StarTreff" erklärt die 58-Jährige, warum sie genau für dieses Album den Titel auswählte: Es ist das erste Album ihrer Karriere, in dem alle Lieder selbst von ihr geschrieben wurden. Dadurch sei es ein besonders emotionales Album geworden: