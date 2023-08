Auf diesen Vergleich wären wohl nur die wenigsten gekommen und doch werden ihr viele Fans recht geben. In einem Interview mit der BUNTEN hat Andrea Berg über ihren unfassbaren Erfolg gesprochen und auf die Frage, was der Grund dafür ist, einen kuriosen Vergleich gewählt. Für ihre Fans sei ihre Musik "manchmal auch wie Hühnersuppe für die Seele", so die 57-Jährige.