Andreas Gabalier wird im November dieses Jahres 40. Hat der Vollblutmusiker Angst vor dem Älterwerden oder bahnt sich eine Midlife-Crisis an? Im Interview mit der Bauer Media Group sagte der Österreicher, dass er da vollkommen entspannt sei. Trotzdem gebe es Dinge, die er in seinem Alltag mache, um sich fit zu halten.

Als er neulich jedoch ein graues Haar in seiner Augenbraue entdeckte, habe er es sofort mit einer Pinzette entfernt, gibt der 39-Jährige zu. Auf seinen Social Media-Kanälen postet Andreas Gabalier ab und an Fotos und Videos seines Fitness-Trainings, vor allem vom Wandern, Bergsteigen und Skifahren in den österreichischen Bergen. Das Ergebnis kann man dann bei seiner Bühnenperformance sehen. Dennoch, so der Sänger, würden ihn sein zwei Jahre älterer Bruder Willi und der jüngere Bruder Toni oft "Opa" nennen.