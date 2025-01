Wie auch Andreas steht Willi seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit: Er moderiert nicht nur den österreichischen Ableger des ZDF-Formats "Bares für Rares“, er ist in seiner Heimat auch als Sänger und vor allem als Tänzer bekannt. Als Profitänzer nahm er u.a. mehrmals an den "Dancing Stars" im ORF teil und tanzte 2014 gemeinsam mit Tanja Szewczenko bei dem RTL-Format "Let’s Dance". Auch seine Frau Christiana lernte Willi über seine große Leidenschaft kennen und lieben. Das Paar ist seit 2015 glücklich verheiratet.

Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA