Gabriel Kelly ist seit dem Ende von "Angelo Kelly & Family" 2022 als Solo-Künstler aktiv und erlangte zuletzt deutschlandweite Bekanntheit, als er gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev die 17. Staffel von "Let’s Dance" gewann. Trotz seiner erfolgreichen Solo-Karriere denkt der Sänger gerne an die Zeit mit seinen Eltern und seinen Geschwistern zurück, als sie gemeinsam als Band durch die Lande gezogen sind.

Auf Instagram postete Gabriel nun einen Video-Ausschnitt seines Songs "Helen", den der Künstler 2023 zu Ehren seiner Schwester veröffentlicht hat. Dazu schreibt er: "Dieser Song ist für meine kleine Schwester Helen […] Ich vermisse es ein Kind zu sein und meine Geschwister Tag für Tag zu sehen, aber auf der anderen Seite bin ich auch extrem Stolz, zu sehen was jeder aus sich macht und wächst. Helen, du gehst deinen Weg und ich werde immer für dich da sein." Die Antwort von Helen erfolgte wenig später in den Kommentaren unter dem Video. Sie schreibt: "Ich hab dich auch so unfassbar lieb!"