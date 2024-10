"Eigentlich wollte ich keine Stiftung gründen, das klang für mich immer ziemlich bürokratisch und kompliziert", sagte Frank Zander laut einer dpa-Mitteilung. In Gesprächen mit dem Caritasverband habe er sich dann von der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugen lassen. Frank Zander sieht damit die Existenz des von ihm ins Leben gerufene sozialen Engagements auch in Zukunft als gesichert an:

Die neue Stiftung unterstützt u.a. die Tagesstätte "Café Streetwork – Nur nach Hause" in Berlin-Mitte, die Menschen mit Suchtproblemen finanziell hilft. Schon in wenigen Wochen sollen dort, gemeinsam mit Berlins Bürgermeister Kai Wegner weitere Details zu der neuen "Frank Zander Stiftung" bekanntgegeben werden.

Neben der Neugründung gibt es für Frank Zander 2024 einen weiteren Grund zur Freude: Die große Weihnachtsfeier, die Frank Zander für Bedürftige und Obdachlose organisiert, feiert ihren 30. Geburtstag. Seit 1995 bietet der Ur-Berliner mit Unterstützung von seiner Familie, freiwilligen Helfern und vielen Spendern ca. 2.500 Bedürftigen ein warmes Essen mit musikalischer Untermalung. Zusätzlich werden am Abend auch Sachspenden in Form von warmer Kleidung, Schlafsäcken etc. an die Gäste verteilt.