Bildrechte: Molino-Verlag Ihre "etwas andere Biografie" mit dem Titel "Sei einfach schön" ist am 10. Februar im Handel erschienen. Im BR Schlager Brunch hat Anita Hofmann über ihr Buch, die Trennung des Duos Anita & Alexandra Hofmann und ihren Neubeginn als Solistin gesprochen. In dem Buch schreibt sie auch über ihre Krankheiten. Dass sie an Neurodermitis erkrankt war, wusste die Öffentlichkeit, von ihrer Magersucht nicht.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Wolfgang Thieme Resümierend sieht Anita die Ursachen ihrer Magersucht zum einen in ihren Selbstzweifeln und zum anderen darin, dass alles für sie von anderen entschieden wurde. Das einzige, was sie, so Anita, als Jugendliche selbst habe entscheiden können, sei gewesen, was sie esse. Außerdem habe sie noch Babyspeck gehabt, ihre Schwester Alexandra, da sie drei Jahre älter war, nicht mehr.

Dann habe ich auf meine Ernährung geachtet und angefangen, Sport zu machen. Das war erst einmal ein positiver Effekt. Von überall kamen positive Reaktionen und irgendwann habe ich nur noch 43 Kilo gewogen. Anita Hofmann BR Schlager Brunch

Der Wendepunkt in der Zeit ihrer Magersucht sei es gewesen, als ein Arzt zu ihr gesagt habe, dass sie machen könne, was sie wolle, sie werde immer krank bleiben. Doch damit habe sie sich nicht abfinden wollen. Von da an habe sie gegen ihre Magersucht gekämpft und sie schließlich überwunden.

Deshalb trennten sich Anita und Alexandra Hofmann als Duo

Im BR Schlager Brunch offenbarte Anita Hofmann, warum die Schwestern seit Sommer 2021 nicht mehr als Duo Musik machen.

Plötzlich geht meine Schwester andere Wege und dann stand ich vor der Frage: Wie soll es jetzt weitergehen? [...] Ich bin am Anfang zusammengebrochen und habe so Zukunftsangst gehabt.

"Sei einfach nur schön"

Bildrechte: MDR/Winkler Diesen Titel habe sie ihrer Autobiografie gegeben, weil sie diesen Satz, so die Sängerin, früher so oft gehört habe. "Anita, komm, sei einfach nur schön, sei ruhig, mach, was wir dir sagen." Und sie habe gemerkt, dass sie das viel zu lange zugelassen habe. Und dann sei der Tag gekommen, an dem wieder einmal für sie entschieden wurde, weil der andere andere Wege geht.

In dieser Zeit sei der Buchverlag auf sie zugekommen und habe sie gefragt, ob man sie begleiten dürfe.

Wenn ich es schaffe, mit meinem Buch, mit meinen Erfahrungen, anderen einen kleinen Ansatz zu geben, wie sie vielleicht aus ihrer Situation leichter herauskommen, dann hat jede Erfahrung, die ich gemacht habe, einen Sinn gehabt. Anita Hofmann BR Schlager Brunch