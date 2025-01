Das ist Paulina Wagner: Paulina Wagner kam 1997 in Rheinland-Pfalz zur Welt. Egal ob Ballett, Schulchor oder Schultheater: Sie zeigte bereits früh ihr kreatives Talent. Die breite Öffentlichkeit wurde 2020 durch DSDS auf Paulina aufmerksam. Sie schaffte es bis ins Finale, welches am Ende Ramon Roselly für sich entscheiden konnte. Danach startete sie ihre Schlager-Karriere. In ihren Songs verbindet Paulina Wagner zwei musikalische Welten: Schlager und Techno. So veröffentlichte sie im vergangenen Jahr ihre ganz persönliche Version des 80er-Klassikers "1000 und 1 Nacht".