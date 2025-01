Ich habe wirklich 400 verschiedene Schulen in meinem Leben besucht. Und zwar nicht, weil ich so schlecht in der Schule war, sondern, weil ich mit einem Puppentheater groß geworden bin.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

"Wir hatten ein Schaustellerunternehmen", so Anna-Carina weiter. "Wir waren wirklich jede Woche in einer anderen Stadt. Das hieß für mich, dass ich alle fünf Tage die Schule wechseln musste. Das war anstrengend für mich und ich konnte keine Bindungen aufbauen. Das hat mich eigentlich immer traurig gemacht."

Bis zu ihrem 25. Lebensjahr lebte Anna-Carina im Wohnwagen und zog mit dem Puppentheater von Stadt zu Stadt. Obwohl sie so oft die Schule wechseln musste, verbindet die Sängerin vor allem schöne Erinnerungen an ihre Kindheit mit den Puppen und dem Theater. Im Sommer 2024 postete sie auf ihrem Facebook-Account ein Bild von sich vor dem Theater ihrer Eltern, dazu schrieb sie: