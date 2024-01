Bei den Schlagerchampions So lief der erste große Auftritt von Anna Ermakova

"No one knows what it's like, to be the bad girl, to be the sad girl", singt sie. "Niemand weiß, wie es ist, das böse Mädchen, das traurige Mädchen zu sein." Niemand könne hinter ihre blauen Augen schauen und wirklich wissen, was sie fühlt. Der Song passt perfekt zu der jungen Frau, nicht nur wegen ihrer strahlend blauen Augen. Schließlich kann wirklich niemand nachempfinden, wie es für Anna Ermakova gewesen sein muss, wenn der Boulevard die Lebensgeschichte von Anfang an begleitet.