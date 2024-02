"Behind Blue Eyes": Das ist nicht nur der erste Titel, den Anna Ermakova gesungen und bereits auf der großen Showbühne performt hat. Es ist der Song, der ihr einen der größten Momente ihres Lebens geschenkt hat. Während Anna an der Tanzshow "Let's Dance" teilnahm, wurde dieser Song für den Magic Moment Abend ausgesucht, weil sich Anna in ihm wiederfindet. Bei der Generalprobe erleidet sie einen Zusammenbruch - kurz darauf jedoch geht sie auf die Bühne und tanzt. In der Dokumentation "Absolut Anna Ermakova" sagt sie über den Moment nach diesem Auftritt:

Das war sicher einer der größten Momente meines Lebens, es wird immer mein magischer Moment sein. Anna Ermakova Absolut Anna Ermakova

Bei der Bewertung sagte eine zu Tränen gerührte Motsi Mabuse zur weinenden Anna: "Du bist für mich das perfekte Beispiel dafür, dass alle Menschen verstehen, wir sind nicht unsere Geschichte. Wir sind nicht das, was Leute von uns denken". Juror Joachim Llambi fügt hinzu: "Du hast es geschafft, dich in dieser Show, von all den Altlasten, allem, was geschrieben wurde über dich, lösen zu können."

Annas Kampf gegen Vorurteile und die Geschichte ihrer Herkunft

Bildrechte: imago/Tillmann Anna Ermakova ist die Tochter des ehemaligen Models Angela Ermakova und der deutschen Tennislegende Boris Becker. Ihre Mutter, die Anna allein in London großgezogen hat, versuchte, Anna vor der Öffentlichkeit zu schützen, doch immer gelang ihr das nicht. "Ich erinnere mich", so Anna, "als mich meine Oma einmal zum Schulbus gebracht hat, da hatten sich in den Bäumen Fotografen versteckt. Die Kinder in der Schule und ihre Eltern hätten über sie getuschelt. Die meisten Kinder wüssten ja gar nichts darüber, wie sie entstanden seien, und bei ihr liege alles offen. Es sei nicht leicht, mit so etwas aufzuwachsen.

Ich hab mir oft gewünscht, einfach aus einer 'normalen Familie' zu kommen. Ich habe mich oft einsam gefühlt. Anna Ermakova Absolut Anna Ermakova

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter Nachdem diesem Tanz geht Annas Geschichte mit dem Song weiter. Schlagerproduzent Christian Geller sieht Anna zu "Behind Blue Eyes" tanzen und lädt sie zu sich ins Studio ein und zwar als Sängerin. Anna singt den Song ein, am 12. Januar 2024 erscheint die Single. Einen Tag später besteht die 23-Jährige ihre Feuerprobe als Sängerin auf der Bühne. In Florian Silbereisens großer Fernseh-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" feiert Anna Ermakova ihr Debüt.

Rückblickend sagt Anna über die Verbindung zwischen dem Songtext, in dem es heißt: "Niemand weiß, was es bedeutet, gehasst zu werden" und ihrem eigenen Leben: