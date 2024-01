Als ich Anna Ermakova bei RTLs 'Let‘s Dance' habe tanzen gesehen, dachte ich: 'Wer sich so zu Musik bewegen kann, der fühlt Musik.' Also habe ich sie eingeladen zu mir ins Studio. Christian Geller Instagram

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter Nun ist die erste Single "Behind Blue Eyes" von Anna Ermakova seit dem 12. Januar 2024 veröffentlicht. Außerdem hat die junge Frau ihre Feuerprobe als Sängerin auf der Bühne bestanden. In Florian Silbereisens großer Fernseh-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" feierte Anna Ermakova am 13. Januar ihr Debüt.

Dieses Lied ist wirklich persönlich und emotional für mich. Es ist sehr schwer, mich zu öffnen, mit meiner Geschichte. Anna Ermakova Schlagerchampions

Mit ihrer Geschichte, damit meint die Tochter des ehemaligen deutschen Tennis-Stars Boris Becker und des Ex-Models Angela Ermakova ihre Entstehung. Ihre Eltern hatten 1999 eine Affäre, die als "Besenkammer-Affäre" Schlagzeilen machte. Becker hatte die Liaison zunächst geleugnet, nach erfolgtem Vaterschaftstest 2001 dann jedoch bestätigt.

Anna Ermakova ist bei ihrer Mutter Angela in London aufgewachsen, hatte Gesangsunterricht, lernte Harfe, Geige und Klavier. Bereits im Alter von 14 Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt als Model, bis 2018 war sie unter Vertrag. 2023 gewann sie an der Seite von Profi-Tänzer Valentin Lusin die RTL-Show "Let’s Dance". Dort sah sie Christian Geller und lud sie zu Probeaufnahmen ein. Anna, so der Produzent, habe vorher noch nie ein Tonstudio betreten.