Spätestens seit ihren Auftritten bei Florian Silbereisen hat Anna Ermakova mit ihrem Gesang und ihrer sympathischen Art in der Schlagerwelt viele Fans für sich gewinnen können. Am 9. August wurde das erste Album der Künstlerin veröffentlicht, darauf ihre Coverversionen von Songs, die ihr besonders wichtig sind, darunter auch das Duett mit Florian Silbereisen "Something stupid": "Jedes Lied auf dem Album hat mich durch gute wie schlechte Zeiten begleitet. Sie sind der Soundtracks meines Lebens", sagte die Sängerin im Bild-Interview.

Schon sehr früh entdeckte Anna Ermakova ihre große Liebe zur Musik: "Wer mich gut kennt, weiß, dass ich quasi in meinen Kopfhörern lebe. Schon als Kind habe ich für mich festgestellt, dass Musik jede Erfahrung, jedes Gefühl noch verstärkt und mein Leben besser macht", so die Londonerin.

Auch in schwierigen Phasen half Anna stets die Musik. In ihrer teils "schwierigen Kindheit", in der sie manchmal das Gefühl hatte, von der Öffentlichkeit gehasst zu werden, konnte sie sich stets in die Welt der Melodien und Klänge zurückziehen um dort "ihre Ängste, Träume und Sehnsüchte" auszuleben.

Man kann es auch so ausdrücken: Die Musik hat mein Leben gerettet. Anna Ermakova bild.de

Außerdem verriet die junge Sängerin ihre großen musikalischen Vorbilder und neben US-Stars wie Britney Spears, Beyoncé, Lana del Rey und Lady Gaga hat es auch eine deutsche Schlagersängerin auf Anna Ermakovas Liste geschafft:

Ich bewundere auch Helene Fischer. Anna Ermakova bild.de