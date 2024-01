Letztendlich sei sie so unglaublich dankbar für diese Erfahrung, so Anna weiter. Ihre Fans sprechen ihr auf ihrem Kanal Mut zu, freuen sich mit ihr, dass sie diesen Schritt gewagt hat. So heißt es in den Kommentaren: "Du bist ein unglaublich toller Mensch. Und wirklich Anna! Du hast so viel Stärke und Mut gezeigt". oder: "Ich finde es wunderschön, dass Du Deine Emotionen nicht unterdrückst".