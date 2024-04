Hasskommentare und Beschimpfungen in den sozialen Medien sind vor allem psychisch belastend. Wenn jedoch Morddrohungen gegen Kinder geäußert werden, dann ist die Grenze zur Kriminalität weit überschritten. Als dies der Schlagersängerin Annemarie Eilfeld vor einem Jahr passierte, schaltete die verzweifelte Mutter gemeinsam mit ihrem Freund und Vater ihres Sohnes, Tim Sandt, die Polizei ein. Wie Annemarie jetzt in einem Interview mit Promiflash.de bekannt gab, weiß die Polizei inzwischen, wer der Täter ist. Dennoch ist der Sängerin keine allzu große Erleichterung anzumerken, die Erinnerung an die vermeintliche Gefahr ist noch allgegenwärtig.