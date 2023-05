Es fühle sich an, als sei es erst gestern gewesen, schreibt Beatrice Egli auf ihrem Instagram-Account. Doch in Wahrheit liegen bereits zehn Jahre zwischen ihr und der Beatrice Egli, die sensationell die Casting-Show "DSDS" gewann. Zehn Jahre in denen viel passiert ist im Leben der Schweizerin. An ihre Fans gerichtet, schrieb sie zu dem Jubiläum:

Dass ich heute da stehen darf, wo ich stehe und ich seit zehn Jahren jeden Tag meinen Traum leben und das tun darf, was ich so sehr liebe, habe ich einzig und allein euch zu verdanken. Beatrice Egli Instagram

Beatrice Egli bei DSDS im Jahr 2013. Bildrechte: imago/Lumma Foto Es war der Abend des 11. Mai 2013 als Beatrice Egli "Deutschland sucht den Superstar" gewann. So wirklich daran geglaubt haben auf ihrem Weg sicher nicht alle, schließlich stand "DSDS" bis dato ganz klar für eines: Popmusik. Doch die damals 24-jährige Beatrice sang von Anfang an nur eines: Schlager - und das mit Erfolg. Sie half dabei, den Schlager bunter und moderner klingen zu lassen. Ihr folgten viele weitere Sänger und Sängerinnen aus dem DSDS-Kosmos in die Schlagerwelt.

Beatrice Eglis Siegertitel "Mein Herz" schlug ein, wie eine Bombe und erreichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Spitze der Charts. Es folgten Hits und Erfolgsalben. Mittlerweile gehört Beatrice Egli zu den gefragtesten Schlagersängerinnen, hat eine eigene Wachsfigur bei Madame Thussauds und eine eigene Samstagabend-Show.

Ein Song als Dankeschön