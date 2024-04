Bildrechte: IMAGO / HMB-Media

Die Bedeutung ihres Handschmucks Beatrice Egli trägt Ehering: Was steckt dahinter?

Hauptinhalt

19. April 2024, 13:11 Uhr

Die Gerüchte über das Liebesleben der Sängerin Beatrice Egli ebben nicht ab. Einmal soll Florian Silbereisen ihr Herz erobert haben, dann soll ein geheimnisvoller Unbekannter an ihrer Seite sein. Der Fakt, dass die Sängerin einen Ehering trägt, heizt die Gerüchteküche weiter an. Hier erfahrt ihr die Bedeutung des Symbols an Beatrice Eglis Finger.