Gerade hat Beatrice Egli ihre eigene Show mit Bravour gemeistert, da steht die Sängerin auch schon wieder auf der Konzertbühne. Die Sängerin tourt derzeit mit ihrem Programm "Volles Risiko" . Am 20. November spielte die Schweizerin im ausverkauften Stage Operettenhaus in Hamburg.

Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Bei Beatrice Egli steht alles auf Neuanfang. Die Sängerin hat ein neues Management, eine neue Band und natürlich neue Songs. Beatrice Egli eröffnete ihr Konzert in Hamburg mit einer Feuereinlage und mitreißenden Rhythmen. Doch dann zeigte sie sich auch von ihrer emotionalen Seite. Sie erzählte von ihrer besonderen Verbindung zu Hamburg. Dort hatte ihre Schlagerkarriere vor zehn Jahren begonnen. 2013 hatte Beatrice in der Hansestadt an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) teilgenommen und gewonnen. Und dann singt die 35-Jährige ihre Ballade "Zwischen den Wolken". Als das Lied zu Ende ist, rollen Tränen, die Sängerin erklärt, warum.