Sichtlich gerührt von diesem hohen Lob kämpfte Beatrice Egli kurz mit der Fassung, hatte sogar Tränen in den Augen, bevor sich die beiden umarmten. Mit den Worten "Danke, Howard. Vielen Dank!", holte die Schweizerin dann zur Umarmung aus. "Oh, du bist aber stark!" erwiderte Howard auf die innige Geste.



Während Howard die Bühne betrat, moderierte sie seinen Auftritt an. "So ein Kompliment, von so einem Weltstar, das bedeutet mir natürlich sehr, sehr viel", erklärte Beatrice ihre Emotionen.