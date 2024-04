Bildrechte: Ben Zucker, Instagram

Allerdings, so Ben weiter, sei die Zeitung völlig ok. "Wir kennen das Game ja, mal gewinnt die Zeitung und mal gewinnen wir. Und jetzt war ich halt einmal kurz daneben." Doch die Zeitungsleute müssten ja auch ihr Geld verdienen, so wie wir auch, so der Sänger weiter. "Alle müssen miteinander umgehen".

Er sei einfach nur Musiker, der Musik macht und versucht, Emotionen zu transportieren. Und wenn die irgendwie ankommen würden, dann habe er halbwegs seine Hausaufgaben gemacht und das sei ihm das Wichtigste.