Sieht man sich die Karrieren von Kerstin Ott und Ben Zucker genauer an, fallen einige Parallelen auf. Beide Künstler erblickten in den frühen 80er Jahren das Licht der Welt und wuchsen in Berlin auf. Sie entdeckten früh ihre Liebe zur Musik, ihren Durchbruch feierten sie aber erst mit über 30 Jahren: Kerstin Ott mit ihrem Song "Die immer lacht" im Jahr 2016 und Ben Zucker 2017 mit der Single "Na und?!".