Matthias Reim war von 1985 bis 1992 in erster Ehe mit Miriam Reim verheiratet. 1987 wurde ihr gemeinsamer Sohn Bastian geboren. Der Junge kam mit einem Gehirnschaden zur Welt, litt an Lähmungen, Bewegungsstörungen und später an schweren epileptischen Anfällen. 1992 schrieb Matthias Reim für seinen Sohn den Song "Bastian - (Blaulicht in der Nacht)".