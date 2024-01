Christin Stark: Ich war beim ersten Akkord dabei. Matthias hat sich eine Gitarre geschnappt und gesagt: "Ah, ich habe da was." Und dann spielte er das vor. Und ich so: "Okay, geil." Also ich war schon bei der Geburt dabei, sozusagen.

War das von Anfang an klar? Du schreibst den Song für Christin?

Matthias Reim: Ich hatte die Idee zu diesem Titel und habe nur gedacht, das bricht alle Schlager-Regeln auf. Und da habe ich gedacht: "Wo habe ich so was schon mal gehört?" Und dann fiel mir nur Udo Jürgens' "Griechischer Wein" ein. Also so eine melancholische Geschichte, die wirklich im Retro-Stil arrangiert und erzählt wird. Da habe ich gedacht, wenn man Christins Rock-Schlager einfach mal unterbricht und macht etwas ganz Anderes... Ich war mir hundertprozentig sicher, dass dieser Song sie noch 20, 30 Jahre begleiten wird.

Bildrechte: IMAGO / osnapix

Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?

Matthias: Ich freue mich so darüber, dass diese Melancholie und diese Geschichte, die da erzählt wird, so einen Erfolg hat. Und jedes Mal, wenn ich es höre, stehe ich einfach da und sage: "Wow, das ist zeitlose Musik."

Ein schöneres Geschenk als ein Lied von Matthias geschrieben zu bekommen, gibt's ja eigentlich fast gar nicht oder?

Bildrechte: MDR Christin: Ich liebe es, wenn er Songs schreibt und ich dabei sein darf. Ich kann nicht nur viel lernen, es ist einfach auch diese Atmosphäre im Studio, wenn Matthias an die Tasten geht. Das ist Magic. Und bei diesem Song war das genauso. Ich habe sofort gemerkt, dass er einfach eine unfassbare Geschichte in Melodien verpackt. Und ich freue mich natürlich unfassbar, dass er diesen Song für mich geschrieben hat.



Mathias: Für wen denn sonst?



Christin: Na für dich oder so.



Matthias: Nein, nein, nein. Das ist ein Song, den eine Frau erzählen muss.

Als ihr euch kennengelernt habt, hieß es häufig 'Christian Stark, die Frau von Matthias Reim'. Mittlerweile bist du ja so erfolgreich, dass es vielleicht bald heißen wird 'Matthias Reim, ist das nicht der Mann von Christian Stark?' Wie erlebst du ihren Erfolg, Matthias?

Bildrechte: MDR Matthias: [lacht] Wenn wir das erreichen, dann würde ich mich sehr freuen. Dann hat sie eine Dimension erreicht, die ich ihr wünsche, für die wir auch zusammenarbeiten. Erfolg ist etwas Wunderschönes, aber es gibt noch etwas, was wichtiger ist. Das ist das Zuhause, das private Glück, das Glück mit unserem Kind, die Liebe, die nicht vergehen darf und unser Zuhause. Das ist genauso wichtig und eigentlich inzwischen mit unserem Baby noch wichtiger geworden.

Christin: Im Endeffekt teilen wir ja eh alles. Alles Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt.

Matthias: Dieses "Sag wann" ist für mich eine Offenbarung. Aber genauso ist Christin für mich und unser Baby für mich eine Offenbarung. Ich muss das mal so sagen.

Bildrechte: imago/Future Image

Das hört sich so an, als hätte eure Tochter auch dazu geführt, dass ihr eure Liebe noch mal gewachsen ist, oder?

Matthias: Ja, definitiv, gar keine Frage, weil da ein Sonnenschein gekommen ist, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe ja viele Kinder und ich liebe sie alle, aber da ist schon etwas Besonderes entstanden.

In der ARD Mediathek gibt es aktuell eine Dokumentation über dich. Dort gibst du auch sehr private Einblicke. Was gibt es für die Fans da zu sehen?

Matthias: Es wird meine Geschichte erzählt. Wo ich angefangen habe, wann ich gescheitert bin, wann ich pleite war. Aber auch wann ich mich wieder erhoben habe, wann ich mein Glück gefunden habe, was ich für tolle Kinder habe. Es ist ein sehr privater Blick rein. Man kann mich sogar beim Einkaufen sehen. Da bin ich der völlige Chaot.

Christin, wie ist das, wenn Matthias einkaufen geht?

Christin: Das ist ja genau das, was ihr euch angucken müsst. [lacht] Aber ich glaube, wir kennen es alle. Bei keinem Menschen steht Einkaufen auf der Lieblings To-Do-Liste. Aber wenn Matthias das macht, ist es irgendwie noch mal, es hat noch mal so einen gewissen Charme.

Bildrechte: IMAGO / ThomasReiner.pro Matthias: Das, was man da sieht, das ist nicht gespielt, das ist die wahre Welt. Dann macht sie mir ein Einkaufszettel. Und dann rolle ich dann mit meinem Wagen durch und gucke mir die Liste an und sage: Wo find ich das denn? Also ich war am Anfang echt überfordert, aber ich lerne jeden Tag dazu. Aber im Moment brauche ich keine anderthalb Stunden mehr, sondern ich bin nach 45 Minuten wieder raus. Und dann gehe ich da raus und denke: Ich bin Rockstar. Muss ich das machen? Und dann denke ich mir: Ja, ich bin Vater. Und ich bin es gerne und ich mache es gerne.

Danke für das Gespräch!