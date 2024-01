Was für ein wundervoller Start in das Jahr 2024 für Matthias Reim! Nachdem der gebürtige Korbacher 2022 krankheitsbedingt pausieren musste – zunächst eine langwierige Stimmbandentzündung, dann gab er im Herbst seine Burnout-Erkrankung bekannt – kämpfte er sich 2023 ins Leben zurück. In das neue Jahr startete er dafür mit einem rührenden Moment – und guten Nachrichten für die Fans.

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter Zunächst feierte Matthias Reim in der Show die TV-Premiere seines neuen Songs "Echte Helden", eine Lobeshymne auf die Heldinnen des Alltags – die Frauen. Geschrieben habe er das Lied "für das, was sie jeden Tag leisten, denn ein Mann wäre dazu nicht in der Lage." Dabei hatte er natürlich auch eine ganz besondere Frau im Kopf: "Seine" Christin Stark – Ehefrau und Mutter ihrer gemeinsamen Tochter Zoe.

Im Gespräch mit Florian Silbereisen verriet Matthias zudem, dass er sich nach dem schwierigen Jahr 2022 wieder in Spitzenform fühle. Er habe im vergangenen Jahr wieder Konzerte gespielt und sei voller Inspiration.

Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Ich fühle mich wohl, in Kürze kommt ein neues Album. Matthias Reim Schlagerchampions

Diese wiedergefundene Energie hab er auch in den Song gesteckt, den er für eine ganz besondere Frau geschrieben habe: Nämlich "Sag wann" für seine Christin, mit welchem die 34-Jährige momentan an der Spitze der deutschen Charts steht.