David Hasselhoff wurde am 17. Juli 1952 in Baltimore/Maryland geboren. Er studierte Theaterwissenschaft und bekam seine erste Fernsehrolle 1975 in der Soap "Schatten der Leidenschaft". Später feierte er mit "Knight Rider" und "Baywatch" große TV-Erfolge.

Nebenbei arbeitete der US-Amerikaner an seiner musikalischen Karriere. 1989 produzierte Jack White mit Hasselhoff die Single "Looking For Freedom" und feierte auch in Deutschland Erfolge. Legendär ist der Auftritt David Hasselhoffs 1989 bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin vor rund 500.000 Menschen. Wenige Wochen nach dem Fall der Mauer lagen sich die Menschen zu dem Song in den Armen.