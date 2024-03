Bildrechte: imago/Granata Images

Das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau (Baden-Württemberg) ersteigerte bei einer Auktion in den USA die Badehose von David Hasselhoff. Der Sänger und Schauspieler wurde in den 1980ern zum Mega-Star, unter anderem spielte er in "Knight Rider" und "Baywatch" die Hauptrolle. Sein legendärer Auftritt in der Silvesternacht 1989 vor dem Brandenburger Tor, bei welchem er seinen Hit "Looking for Freedom" spielte, ging in die Geschichte ein.



Für einen Kaufpreis von umgerechnet knapp 2.770 Euro ersteigerte das auf Bademode spezialisierte Museum nun die rote Badehose, mit welcher David Hasselhoff von 1989 bis 2000 als Rettungsschwimmer unzählige Leben in der Strand-Serie "Baywatch" rettete. Die Badehose wird dort in guter Gesellschaft sein: Den roten Badeanzug von "Baywatch"-Kollegin Pamela Anderson hatte das Museum bereits im Jahr 2023 ersteigert.