Vor mehr als 23 Jahren gewannen Niels und Jørgen Olsen mit ihrem Song "Fly on the wings of love" den Eurovision Song Contest und die Herzen vieler Fans in ganz Europa und darüber hinaus. Bis heute ist es einer von nur zwei ESC-Erfolgen für Dänemark. Der Titel hielt sich im Jahr 2000 16 Wochen in den deutschen Single-Charts.